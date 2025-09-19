Интервидение
19 сентября, 13:56

Крупную партию амфетамина нашли в квартире уголовника-рецидивиста в Петербурге

Полиция изъяла более 1,3 кг амфетамина в квартире в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram/Петербургская полиция

Полиция изъяла крупную партию амфетамина в квартире на улице Спирина в Красносельском районе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Хозяина квартиры, 45-летнего мужчину, задержали. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Полицейские изъяли шесть полимерных пакетов с неизвестным порошком общим весом более 1,3 килограмма. Экспертиза позже установила, что это амфетамин.

Полиция изъяла более 1,3 кг амфетамина в квартире в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram/Петербургская полиция

Ему грозит уголовное дело за попытку продажи наркотиков в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. Полиция выясняет, были ли у него сообщники и откуда он брал наркотики.

Ранее сотрудники ФСБ в Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков, изъяв более 24,5 кг запрещённых веществ на сумму около 1 млрд рублей. В ходе совместной операции с коллегами из Магаданской области были задержаны шесть участников преступной группы, организовавшей поставки наркотиков из центральных регионов России.

