Крупную партию амфетамина нашли в квартире уголовника-рецидивиста в Петербурге
Полиция изъяла более 1,3 кг амфетамина в квартире в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram/Петербургская полиция
Полиция изъяла крупную партию амфетамина в квартире на улице Спирина в Красносельском районе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Хозяина квартиры, 45-летнего мужчину, задержали. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Полицейские изъяли шесть полимерных пакетов с неизвестным порошком общим весом более 1,3 килограмма. Экспертиза позже установила, что это амфетамин.
Ему грозит уголовное дело за попытку продажи наркотиков в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. Полиция выясняет, были ли у него сообщники и откуда он брал наркотики.
