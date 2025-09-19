«Не знаю, что сказать»: Цукерберг опозорился на презентации «Умных очков»

Американский предприниматель Марк Цукерберг презентовал умные очки Ray-Ban Display, однако на сцене всё пошло не по плану — гаджет заключил и не смог выполнить часть задач. Бизнесмен оказался в неловком положении перед зрителями и пытался отшутиться, но вышло ещё хуже. Кадры с презентации разлетелись в Сети.

Марк Цукерберг. Видео © Х / ElUniversal

Сначала Цукерберг пытался показать возможности очков принимать звонки, например, через мессенджер WhatsApp, однако девайс не смог «ответить» на звонок четыре раза подряд. Предприниматель извинялся, сгорал от стыда, но упрямый гаджет не слушался. Далее очки не смогли распознать еду при помощи встроенного искусственного интеллекта, что даже вызвало лёгкий смех у аудитории.

«Это очень плохо. Я не знаю, что вам сказать, ребята... Это не хорошо, конечно», — пробубнил с улыбкой Цукерберг.

Умные очки Ray-Ban Display поступят в продажу 30 сентября, их стартовая цена составит 799 долларов. Гаджеты привезут в Канаду, Великобританию, Францию и Италию уже в следующем году.

Ранее Life.ru писал, что миллиарды инвестиций направляет руководитель Meta* Марк Цукерберг на создание собственной «лаборатории суперинтеллекта». Эти средства пойдут на беспрецедентную кампанию по привлечению ИИ-специалистов и формированию соответствующей инфраструктуры.