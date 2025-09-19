Владимир Путин
19 сентября, 13:45

61-летняя шаманка «‎задобрила» инспекторов с помощью обряда с бубном и лишилась машины

Обложка © Life.ru / Kandinsky

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали 61-летнюю пьяную шаманку, приехавшую к сестре для проведения ритуала. Женщина села за руль в нетрезвом виде и не справилась с управлением, съехав в кювет. Об интересном инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.

В Краснодарском крае ДПС остановили пьяную шаманку. Видео © Telegram / 23 МВД

«В Абинске поздно вечером инспекторы ДПС заметили автомобиль, который застрял в придорожной канаве, а водитель безуспешно пытался выехать. За рулём находилась 61-летняя жительница Красноярска, приехавшая к своей сестре «провести обряд», — рассказали в управлении.

Колдунья с бубном объяснила, что перед поездкой действительно употребила алкоголь, но только «для ритуальной силы». В результате вместо совершения обряда она съехала с дороги. Задобрить инспекторов она попыталась с помощью ритуала «‎на их благо и благополучие детей». Теперь в отношении женщины возбуждено административное дело по статье 12.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машину нарушительницы отправлен на штрафстоянку.

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном пьяном ДТП, которое закончилось уже не весельем. В Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС, находясь за рулём Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с припаркованным полуприцепом. Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило в сторону. В результате ДТП 22-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.

Наталья Афонина
  • Краснодарский край
