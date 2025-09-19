Интервидение
19 сентября, 13:51

Умерла белая тигрица-долгожительница Зая из Новосибирска

В Новосибирском зоопарке умерла белая тигрица Зая, ей было почти двадцать лет

Зая. Обложка © Пресс-служба Новосибирского зоопарка / Ю. Котюков

В Новосибирском зоопарке скончалась белая тигрица по кличке Зая, прожившая необычайно долго для представителей своего вида – почти 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Это утрата для сотрудников Новосибирского зоопарка и всех, кто часто бывает у нас в гостях и хорошо знаком с коллекцией кошачьих», — говорится в печальной публикации.

Тигрицу привезли в зоопарк ещё подростком в 2006 году. Кошка стала его настоящим украшением. Зоолог Юлия Коновалова подчеркнула, что Зая значительно превысила среднюю продолжительность жизни своего вида, составляющую 13–15 лет, и до последних дней сохраняла красоту и характер. В зоопарке запомнят её как заботливую мать для своих тигрят и надёжную спутницу тигра Зао. Пресс-служба добавила, что Зая навсегда останется частью истории учреждения, которое прикладывает все усилия для долгой и здоровой жизни своих питомцев.

В начале сентября печальная новость пришла из столичного зоопарка: в возрасте 43 лет скончался суматранский орангутан по кличке Сандокан. Он славился добрым нравом, хорошо обучался, понимая, что от него хотят, и даже разрешал сотрудникам зоосада брать у него кровь на анализы.

