В Москве прошёл благотворительный забег в поддержку жертв домашнего насилия

В московском парке «Дубки» состоялся символический забег в рамках городской социальной акции «Не молчи!», призванной привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

Мероприятие, организованное кризисным центром помощи женщинам и детям при поддержке Правительства Москвы, проводится уже в четвёртый раз. Его главной целью является поддержка пострадавших и информирование о возможности получить помощь. Директор центра Наталья Завьялова подчеркнула, что для многих женщин первый шаг к свободе начинается с осознания, что они не одни.

«Для каждой женщины, оказавшейся в трудной ситуации, первый шаг к свободе начинается с осознания, что она не одна. Для этого в городе 11 лет работает кризисный центр помощи женщинам и детям… Наш забег — одна из возможностей привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и рассказать, где можно получить помощь», — заявила она.

Участники забега преодолели дистанцию в несколько категориях: женщины, сумевшие преодолеть кризис, стартовали как «Символ надежды», мужчины — как «Символ мужества», а для детей была организована отдельная группа. Среди бегунов были как профессиональные спортсмены, так и любители.

После завершения соревнований победители получили награды, а все гости мероприятия смогли получить консультации специалистов кризисного центра, узнать о его проектах и принять участие в мастер-классах и других активностях. Акция «Не молчи!» проводится с 2014 года по инициативе центра для помощи жертвам домашнего насилия.