В Башкирии спасатели вызволили собаку, упавшую в погреб глубиной 3 метра

В Салаватском районе Башкортостана спасатели вызволили собаку, которая провалилась в погреб на глубину в три метра. Её обнаружила собственница участка, где была яма, и сразу позвала на помощь. О случившемся сообщает региональный Госкомитет по ЧС.

Собака провалилась в погреб, её спасли. Фото © Telegram / Госкомитет РБ по ЧС

«В селе Малояз местная жительница обнаружила, что чужая собака провалилась в погреб, расположенный на территории её участка. Женщина не стала рисковать, пытаясь самостоятельно вызволить животное из беды, и обратилась в экстренные службы», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели осторожно спустились в погреб и аккуратно подняли перепуганного пса на поверхность. Животное не пострадало и сразу было отпущено на свободу.