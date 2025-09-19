«‎Так по-кощунски!» Памятник Ленина в российском селе заменили на «‎петуха»

Жители села Горки в Белгородской области выразили возмущение заменой памятника Ленину на скульптуру павлина. Об этом сообщает портал Go31. Конфликт возник в Красненском районе, местные власти обещают рассмотреть обращение жителей в ближайшее время.

«Почему в селе Горки Красненского района убрали скульптуру Ленина и поставили «петуха»? Как можно так по-кощунски относиться к памятнику вождя мирового пролетариата?» — возмущенно отметила женщина.

В комментариях под постом главы Белгородской области Вячеслава Гладкова местная жительница потребовала объяснений по поводу демонтажа монумента. Глава муниципалитета Александр Полторабатько ответил, что вопрос уже передан на рассмотрение земского собрания.