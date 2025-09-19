«Так по-кощунски!» Памятник Ленина в российском селе заменили на «петуха»
Жители белгородского села возмущены заменой памятника Ленину на павлина
Жители села Горки в Белгородской области выразили возмущение заменой памятника Ленину на скульптуру павлина. Об этом сообщает портал Go31. Конфликт возник в Красненском районе, местные власти обещают рассмотреть обращение жителей в ближайшее время.
«Почему в селе Горки Красненского района убрали скульптуру Ленина и поставили «петуха»? Как можно так по-кощунски относиться к памятнику вождя мирового пролетариата?» — возмущенно отметила женщина.
В комментариях под постом главы Белгородской области Вячеслава Гладкова местная жительница потребовала объяснений по поводу демонтажа монумента. Глава муниципалитета Александр Полторабатько ответил, что вопрос уже передан на рассмотрение земского собрания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал политику Киева по сносу памятников, заявив, что Украина «пытается обогнать даже Европу» в демонтаже объектов исторического наследия. Комментируя демонтаж последнего памятника Ленину на Украине, представитель Кремля отметил, что такая практика не только вызывает недоумение, но и «не красит киевский режим», превращая страну в лидера по уничтожению памятников.