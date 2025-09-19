«Ещё один купальник»: У родителей юных гимнасток вырастут расходы из-за нового запрета

Решение Федерации гимнастики России (ФГР) ввести запрет на купальники со стразами для спортсменок в возрасте от шести до девяти лет приведёт к увеличению расходов у родителей гимнасток, предупредила тренер по художественной гимнастике Екатерина Водолажская. По её словам, для спортсменок придётся заказывать на один костюм больше.

«Данный запрет касается официальных соревнований под эгидой ФГР, на коммерческие соревнования и фестивали он не распространяется. Девочкам теперь придётся иметь ещё один соревновательный купальник, родители понесут ещё больше трат», — отметила мастер спорта.

В то же время собеседница «Газеты.ru» поддержала запрет яркого макияжа для юных гимнасток, назвав решение ФГР позитивным. Она подчеркнула, что косметика спортсменкам такого возраста не нужна.