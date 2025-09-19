Талант, а не тон: Детский психолог объяснила Life.ru, как «взрослый» макияж вредит юным гимнасткам

Взрослый макияж, а точнее — стрелки, красная помада, подкрашенные брови и использование тональной основы, создаёт впечатление, что девочки становятся старше, и их перестают воспринимать как детей. Использовать декоративную косметику на соревнованиях по художественной гимнастике стоит только подросткам от 15 до 18 лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

С 15 лет макияж для выступлений может быть допустим, а детям младше этого возраста — однозначно нет. До 12 лет в этом нет никакой необходимости Дарья Дугенцова Детский психолог

«Кроме того, можно проконсультироваться с дерматологами, чтобы выяснить, как косметика влияет на нежную, чувствительную кожу ребёнка и какую потенциальную вредность может нанести», — заявила специалист.

Дугенцова отметила, что несоблюдение санитарных правил и неверное использование косметических средств, скорее всего, приведёт к распространению инфекций и другим негативным последствиям для здоровья. К сожалению, во многих общественных местах уровень гигиены зачастую не соответствует необходимым стандартам.

Также с точки зрения психологии важно оградить детей от преждевременного «взросления», в том числе через использование макияжа. На выступлениях акцент должен быть сделан на демонстрацию талантов и навыков ребёнка, а не на его умение наносить косметику.

«Оценивать нужно достижения в образовании, спорте или творчестве, а не макияж ребёнка. Поэтому я максимально поддерживаю данную инициативу», — сказала психолог.