Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 сентября, 14:55

Талант, а не тон: Детский психолог объяснила Life.ru, как «взрослый» макияж вредит юным гимнасткам

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Взрослый макияж, а точнее — стрелки, красная помада, подкрашенные брови и использование тональной основы, создаёт впечатление, что девочки становятся старше, и их перестают воспринимать как детей. Использовать декоративную косметику на соревнованиях по художественной гимнастике стоит только подросткам от 15 до 18 лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

С 15 лет макияж для выступлений может быть допустим, а детям младше этого возраста — однозначно нет. До 12 лет в этом нет никакой необходимости

Дарья Дугенцова

Детский психолог

«Кроме того, можно проконсультироваться с дерматологами, чтобы выяснить, как косметика влияет на нежную, чувствительную кожу ребёнка и какую потенциальную вредность может нанести», заявила специалист.

Дугенцова отметила, что несоблюдение санитарных правил и неверное использование косметических средств, скорее всего, приведёт к распространению инфекций и другим негативным последствиям для здоровья. К сожалению, во многих общественных местах уровень гигиены зачастую не соответствует необходимым стандартам.

Также с точки зрения психологии важно оградить детей от преждевременного «взросления», в том числе через использование макияжа. На выступлениях акцент должен быть сделан на демонстрацию талантов и навыков ребёнка, а не на его умение наносить косметику.

«Оценивать нужно достижения в образовании, спорте или творчестве, а не макияж ребёнка. Поэтому я максимально поддерживаю данную инициативу», — сказала психолог.

Напомним, что Федерация гимнастики России (ФГР) приняла решение отказаться с 1 января 2026 года от яркого макияжа и пёстрых купальников для спортсменок из младших разрядов (от шести до девяти лет). Девочки, которые выйдут в таком образе на турнир, — получат нулевые оценки. Основной целью инициативы является акцентировать внимание именно на спортивной составляющей соревнований и обеспечить соответствие внешнего вида юных гимнасток их возрасту.

Екатерина Хмелева
