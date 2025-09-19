Интервидение
19 сентября, 14:52

«Ни одного евро для Украины»: Французов призвали «восстать против грабежа» Зеленского

Филиппо призвал не отправлять ничего Украине после заявления Зеленского о помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал прекратить финансовую и военную поддержку Украины, комментируя заявление Владимира Зеленского об ожидании масштабной помощи от ЕС. Свою позицию политик озвучил в публикации у себя в социальных сетях.

«Это полный бред! … И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… в том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И всё это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!» призвал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в рамках новой военной помощи США намерены снабдить Украину боеприпасами для систем HIMARS и ракетами для ПВО «Patriot». Финансировать первые два пакета помощи по 500 млн долларов каждый будут европейские партнеры. Общая сумма поддержки, по предварительным оценкам, может достигнуть 3,5-3,6 млрд долларов, однако администрация Белого дома эту информацию пока не комментирует.

Александра Мышляева
