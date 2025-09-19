Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 14:49

Вертолёт с Трампом и его женой подал сигнал бедствия над Лондоном

Вертолёт Трампа экстренно сел в Лондоне из-за проблем с гидравликой

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

В Великобритании вертолёт президента США Дональда Трампа экстренно посадили из-за сломавшейся гидравлики. Из-за этого главе государства пришлось продолжать маршрут на другом вертолёте. Об инциденте рассказало издание The Daily Mail.

Трамп прилетел со своей супругой в Британию, чтобы встретиться с премьер-министром страны Киром Стармером. Политики увиделись в загородной резиденции Стармера в Чекерсе. Затем на вертолёте Трамп с женой должны были добраться в аэропорт Станстед на северо-востоке Лондона. Однако прямо в воздухе винтокрылая машина дала сбой из-за поломки в гидравлической системе. Пилоты подали сигнал бедствия и экстренно посадили вертолёт в лондонском аэропорту Лутон.

«Из-за незначительной проблемы с гидравликой и в целях особой осторожности пилоты приземлились на местном аэродроме, прежде чем достичь аэропорта Станстед», — позже подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

После убийства Чарли Кирка Белый дом усилил охрану пресс-секретаря Левитт
После убийства Чарли Кирка Белый дом усилил охрану пресс-секретаря Левитт

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, завершив визит в Великобританию, решил пригласить короля Карла III в Америку с ответным визитом. Идея переговоров обсуждалась уже на борту президентского самолёта Air Force One во время возвращения Трампа в Вашингтон.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar