Вертолёт с Трампом и его женой подал сигнал бедствия над Лондоном

В Великобритании вертолёт президента США Дональда Трампа экстренно посадили из-за сломавшейся гидравлики. Из-за этого главе государства пришлось продолжать маршрут на другом вертолёте. Об инциденте рассказало издание The Daily Mail.

Трамп прилетел со своей супругой в Британию, чтобы встретиться с премьер-министром страны Киром Стармером. Политики увиделись в загородной резиденции Стармера в Чекерсе. Затем на вертолёте Трамп с женой должны были добраться в аэропорт Станстед на северо-востоке Лондона. Однако прямо в воздухе винтокрылая машина дала сбой из-за поломки в гидравлической системе. Пилоты подали сигнал бедствия и экстренно посадили вертолёт в лондонском аэропорту Лутон.

«Из-за незначительной проблемы с гидравликой и в целях особой осторожности пилоты приземлились на местном аэродроме, прежде чем достичь аэропорта Станстед», — позже подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.