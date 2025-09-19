Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 сентября, 14:39

Минюст РФ внёс военблогера Романа Алехина* в реестр иностранных агентов

Роман Алёхин. Обложка © Telegram / Alekhin_Telega

Военкор Роман Алехин* включён в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста. Сам блогер намерен обжаловать решение о признании его иностранным агентом и временно приостанавливает свою публичную деятельность.

«Я категорически не согласен с этим. Для меня это стало шоком, даже и не думал что так будет. Сейчас буду изучать вопрос обжалования и исключения из реестра. Деятельность, видимо, поставлю на паузу», — сказал он Mash.

Поводом для включения в реестр стало обсуждение военкором схем распределения гуманитарной помощи для нужд СВО. Минюст также признал иноагентами ведущую программы «Лицом к событию» Елену Рыковцеву*, историка Сергея Эрлиха*, активиста Ивана Вострикова*. Кроме того, в реестр попал медиапроект Avtozak Live*.

«Может, переволновался»: Военблогер Алёхин раскрыл, почему он не пошёл на СВО после получения повестки
Напомним, военного блогера Романа Алёхина* подозревают в организации схемы отмывания денег, собранных для помощи участникам СВО. В сети появилось видео, где он лично описывает механизм отмывания 200 миллионов рублей: средства от предпринимателя поступают в его благотворительный фонд, который затем закупает у того же бизнесмена медикаменты для зоны СВО по завышенным ценам. Согласно схеме, предприниматель получает 150 миллионов рублей, а Алёхин* — 50 миллионов, при этом реальный объём поставленных лекарств не соответствует заявленной сумме.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

