«Может, переволновался»: Военблогер Алёхин раскрыл, почему он не пошёл на СВО после получения повестки

Бывший советник губернатора Курской области и военный блогер Роман Алёхин не пошёл на СВО после получения повестки из-за проблем с сердцем, выявленных при медосмотре. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Прихожу к кардиологу, мерю давление — 220 на 120. Она: «Что такое?» Может, переволновался. Таблетку мне дала. По идее должна госпитализировать. Говорит: «Мы тебя отпустить не можем. На сутки сразу повесили мне холтер (устройство для мониторинга ЭКГ. — прим. Life.ru), который давление мерит и кардиограмму круглосуточно», — сказал он.