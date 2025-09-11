«Может, переволновался»: Военблогер Алёхин раскрыл, почему он не пошёл на СВО после получения повестки
Военблогер Алёхин: После получения повестки не пошёл на СВО из-за здоровья
Военблогер Алёхин рассказал, как медкомиссия и диагноз сердца помешали его мобилизации. Обложка © VK / Роман Алёхин
Бывший советник губернатора Курской области и военный блогер Роман Алёхин не пошёл на СВО после получения повестки из-за проблем с сердцем, выявленных при медосмотре. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
«Прихожу к кардиологу, мерю давление — 220 на 120. Она: «Что такое?» Может, переволновался. Таблетку мне дала. По идее должна госпитализировать. Говорит: «Мы тебя отпустить не можем. На сутки сразу повесили мне холтер (устройство для мониторинга ЭКГ. — прим. Life.ru), который давление мерит и кардиограмму круглосуточно», — сказал он.
Врачи направляли его к разным специалистам, пока он готовился к отправке в зону СВО. В итоге, когда все обследования завершились, медики подтвердили диагноз «порок сердца». Блогер отметил, что 1 ноября пришёл в военкомат с экипировкой и рюкзаком, но ему сообщили, что мобилизация для него завершена. При этом до начала СВО Алехин активно занимался спортом и посещал тренажёрный зал.
Ранее сообщалось, что военного блогера Романа Алёхина заподозрили в отмывании средств, предназначенных на помощь бойцам СВО. В Сети появилось видео, на котором Алёхин якобы излагает схему перевода 200 миллионов рублей через благотворительный фонд, в ходе которой часть средств возвращалась предпринимателю через закупку медицинских товаров для зоны спецоперации. Кроме того, сообщалось, что Алёхин передал инвалиду бывший в употреблении протез с декоративной обработкой, что вызвало критику со стороны семьи получателя.