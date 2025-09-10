«Не в моём духе отказываться от человека»: Алаудинов поддержал попавшего в скандал с махинациями блогера Алёхина

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил в поддержку военного блогера Романа Алёхина, обвиняемого в махинациях денег, предназначавшихся для нужд СВО. Соответствующее видеообращение генерал-лейтенант опубликовал в своём Telegram-канале.

Алаудинов подтвердил, что Алёхин действительно кратковременно служил в подразделении, получив за 23 дня все ордена спецназа. Однако подчеркнул, что основная ценность блогера заключается в двухлетней системной помощи. Алёхин закупил тысячи радиостанций и сопутствующего оборудования для нужд подразделения.

Командир «Ахмата» поставил под сомнение правомерность связывания возможных преступлений блогера с деятельностью спецназа, призвав дождаться официального решения правоохранительных органов. Алаудинов заявил, что не намерен отрекаться от человека лишь из-за обвинительных роликов, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.