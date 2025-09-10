«Не в моём духе отказываться от человека»: Алаудинов поддержал попавшего в скандал с махинациями блогера Алёхина
Апти Алаудинов и Роман Алёхин. Обложка © Youtube / За Кадырова Р.А
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил в поддержку военного блогера Романа Алёхина, обвиняемого в махинациях денег, предназначавшихся для нужд СВО. Соответствующее видеообращение генерал-лейтенант опубликовал в своём Telegram-канале.
Алаудинов подтвердил, что Алёхин действительно кратковременно служил в подразделении, получив за 23 дня все ордена спецназа. Однако подчеркнул, что основная ценность блогера заключается в двухлетней системной помощи. Алёхин закупил тысячи радиостанций и сопутствующего оборудования для нужд подразделения.
Командир «Ахмата» поставил под сомнение правомерность связывания возможных преступлений блогера с деятельностью спецназа, призвав дождаться официального решения правоохранительных органов. Алаудинов заявил, что не намерен отрекаться от человека лишь из-за обвинительных роликов, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.
«Не в моём духе отказываться от человека всего лишь из-за того, что кто-то закинул какой-то ролик», — сказал командир «Ахмата».
Напомним, накануне была опубликована видео запись, где мужчине, похожему на Романа Алёхина, предлагают участие в схему по отмыву 200 миллионов рублей на гуманитарном сборе для Армии России. Сам блогер утверждает, что невиновен. При этом Алёхин подтвердил, что на видео действительно он, но отрицает, что согласился участвовать в схеме и обещает предоставить доказательства своей невиновности.