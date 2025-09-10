«Это было дико»: Блогер Алёхин отдал инвалиду б/у протез с накрашенными ногтями
Роман Алёхин. Обложка © Telegram/ Роман Алёхин
Военный блогер Роман Алёхин отдал инвалиду бывший в употреблении протез с накрашенными ногтями. Об этом рассказала мать потерпевшего Лидия Абакумова в интервью газете «Известия».
Алёхин ранее возглавлял собственную ортопедическую фирму, основанную ещё в 2000-х годах. Именно туда обратилась женщина вместе со своим сыном Александром, лишившимся конечностей в результате несчастного случая. Однако полученный опыт взаимодействия семьи Абакумовых с фирмой показал далеко не лучшую сторону работы компании.
По словам женщины, процесс изготовления протезов сопровождался постоянными техническими проблемами и высокими ценами радио получения компенсации от государства. Но самый шокирующий эпизод произошёл недавно, когда Алёхин лично вручил семье уже используемый и дефектный протез.
«Он делал перебазировку и отдал нам, чтобы мы на Коренской ярмарке с Сашей показали этот протез, как он работает. Когда я его получила, я привезла, сын говорит: «Мама, чего ногти накрашены?» Это было дико», — рассказала Абакумова.
Напомним, накануне была опубликована видео запись, где мужчине, похожему на Романа Алёхина, предлагают участие в схему по отмыву 200 миллионов рублей на гуманитарном сборе для Армии России. Сам блогер утверждает, что невиновен. При этом Алёхин подтвердил, что на видео действительно он, но отрицает, что согласился участвовать в схеме и обещает предоставить доказательства своей невиновности.