Военный блогер Роман Алёхин отдал инвалиду бывший в употреблении протез с накрашенными ногтями. Об этом рассказала мать потерпевшего Лидия Абакумова в интервью газете «Известия».

Алёхин ранее возглавлял собственную ортопедическую фирму, основанную ещё в 2000-х годах. Именно туда обратилась женщина вместе со своим сыном Александром, лишившимся конечностей в результате несчастного случая. Однако полученный опыт взаимодействия семьи Абакумовых с фирмой показал далеко не лучшую сторону работы компании.

По словам женщины, процесс изготовления протезов сопровождался постоянными техническими проблемами и высокими ценами радио получения компенсации от государства. Но самый шокирующий эпизод произошёл недавно, когда Алёхин лично вручил семье уже используемый и дефектный протез.