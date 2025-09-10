Курская полиция подтвердила проверку в отношении военного блогера Алёхина

Курская полиция начала проверку в отношении военного блогера Романа Алёхина после публикации видео о возможных противоправных действиях при закупке гуманитарной помощи для военнослужащих. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

«Сотрудниками УМВД России по Курской области выявлена публикация, в которой говорится о возможных противоправных действиях курского предпринимателя — администратора популярного телеграм-канала и неизвестного лица, связанных с приобретением гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО», — сказано в публикации.