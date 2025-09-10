Мессенджер MAX
10 сентября, 10:57

Курская полиция подтвердила проверку в отношении военного блогера Алёхина

Роман Алёхин. Обложка © Telegram / Роман Алёхин

Курская полиция начала проверку в отношении военного блогера Романа Алёхина после публикации видео о возможных противоправных действиях при закупке гуманитарной помощи для военнослужащих. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

«Сотрудниками УМВД России по Курской области выявлена публикация, в которой говорится о возможных противоправных действиях курского предпринимателя — администратора популярного телеграм-канала и неизвестного лица, связанных с приобретением гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО», — сказано в публикации.

В МВД уведомили о начале проверки в связи с происшествием. По её завершению ведомство примет соответствующие решения.

Правоохранители начали проверку блогера Алёхина из-за возможного мошенничества

Напомним, накануне была опубликована видео запись, где мужчине, похожему на Романа Алёхина, предлагают участие в схему по отмыву 200 миллионов рублей на гуманитарном сборе для Армии России. Сам блогер утверждает, что невиновен. При этом Алёхин подтвердил, что на видео действительно он, но отрицает, что согласился участвовать в схеме и обещает предоставить доказательства своей невиновности.

