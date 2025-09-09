Правоохранители начали проверку блогера Алёхина из-за возможного мошенничества
ТАСС: Проводится проверка блогера Алёхина по делу о возможном мошенничестве
Роман Алёхин. Обложка © VK / Роман Алехин
Правоохранительные органы проводят проверку в отношении военного блогера Романа Алёхина на предмет возможных мошеннических действий при сборе средств для нужд СВО. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«В отношении Алёхина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам СВО», — ответили в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что проверочные мероприятия инициированы в связи с поступившими обращениями о возможных злоупотреблениях в использовании пожертвований. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и собираются необходимые материалы. По завершении проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.
Напомним, Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Видеозапись, сделанную скрытно, опубликовал SHOT. В кадре мужчина, похожий на Алёхина, излагает схему предполагаемого отмывания 200 миллионов рублей. Сам военный блогер обвинения в свою сторону опровергает. Он признал подлинность видео, но заявил, что от «схемы» отказался.