Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 16:24

Правоохранители начали проверку блогера Алёхина из-за возможного мошенничества

ТАСС: Проводится проверка блогера Алёхина по делу о возможном мошенничестве

Роман Алёхин. Обложка © VK / Роман Алехин

Роман Алёхин. Обложка © VK / Роман Алехин

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении военного блогера Романа Алёхина на предмет возможных мошеннических действий при сборе средств для нужд СВО. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«В отношении Алёхина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам СВО», — ответили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что проверочные мероприятия инициированы в связи с поступившими обращениями о возможных злоупотреблениях в использовании пожертвований. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и собираются необходимые материалы. По завершении проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

Фигурант дела о кражах у бойцов СВО в Шереметьево вернул 700 тысяч потерпевшему
Фигурант дела о кражах у бойцов СВО в Шереметьево вернул 700 тысяч потерпевшему

Напомним, Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Видеозапись, сделанную скрытно, опубликовал SHOT. В кадре мужчина, похожий на Алёхина, излагает схему предполагаемого отмывания 200 миллионов рублей. Сам военный блогер обвинения в свою сторону опровергает. Он признал подлинность видео, но заявил, что от «схемы» отказался.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar