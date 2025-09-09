Правоохранители начали проверку блогера Алёхина из-за возможного мошенничества

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении военного блогера Романа Алёхина на предмет возможных мошеннических действий при сборе средств для нужд СВО. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«В отношении Алёхина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам СВО», — ответили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что проверочные мероприятия инициированы в связи с поступившими обращениями о возможных злоупотреблениях в использовании пожертвований. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и собираются необходимые материалы. По завершении проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.