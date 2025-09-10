«Я готов ответить»: Военблогер Алёхин намерен доказать свою непричастность к схеме с откатами

«Ни один из командиров «Ахмат», и вы это знаете, не сможет сказать, что я хотя бы кому-то предлагал участвовать в откатах или хоть какую-то схему незаконную провернуть. Сколько было в машине, столько и в актах приёма-передачи. Как и ни одно другое подразделение, и ни один офицер меня не может обвинить в том, что я кому-то предлагал какую-то схему... И я готов ответить за всю работу», — заверил он.