«Я готов ответить»: Военблогер Алёхин намерен доказать свою непричастность к схеме с откатами

Военный блогер Алёхин готов доказать свою непричастность к схеме с откатами
Обложка © Telegram / Роман Алехин
Военный блогер Роман Алёхин прокомментировал публикации о якобы отмывании 200 миллионов рублей, которые должны были пойти на помощь бойцам подразделения «Ахмат». О ситуации он высказался в личном телеграм-канале.
«Ни один из командиров «Ахмат», и вы это знаете, не сможет сказать, что я хотя бы кому-то предлагал участвовать в откатах или хоть какую-то схему незаконную провернуть. Сколько было в машине, столько и в актах приёма-передачи. Как и ни одно другое подразделение, и ни один офицер меня не может обвинить в том, что я кому-то предлагал какую-то схему... И я готов ответить за всю работу», — заверил он.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаутдинов также подтвердил, что на протяжении двух лет Алёхин помогал подразделению с поставками оборудования и радиостанций. По его словам, если блогер действительно нарушил закон, то соответствующие органы примут необходимые меры.
Напомним, Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на гуманитарке для бойцов СВО. Видеозапись, сделанную скрытно, опубликовал SHOT. В кадре мужчина, похожий на Алёхина, излагает схему предполагаемого отмывания 200 миллионов рублей. Сам военный блогер обвинения в свою сторону опровергает. Он признал подлинность видео, но заявил, что от «схемы» отказался.