Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 15:34

Шахтёр погиб при обрыве каната вагонетки на руднике в ЛНР

Обложка © Telegram / Прокуратура ЛНР

Обложка © Telegram / Прокуратура ЛНР

На шахте «Одесская №1» в ЛНР в результате обрыва подъёмного каната погиб один горняк, ещё двое получили травмы. О трагическом инциденте сообщила прокуратура ЛНР телеграм-канале.

«Трое шахтёров осуществляли выход из шахты на поверхность на гружённых углём вагонетках, не предназначенных для перевозки людей. При подъёме произошёл обрыв металлического каната, вагонетки скатились вниз», — приводит текст сообщения ведомство.

По данным надзорного органа, в результате происшествия один человек погиб на месте, двое его коллег были госпитализированы с травмами. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

В настоящее время работа на всей шахте была полностью приостановлена.

На шахте в Воркуте произошёл прорыв воды, ведутся поиски горняка
На шахте в Воркуте произошёл прорыв воды, ведутся поиски горняка

Ранее в Ростовской области при обрушении конструкций на шахте погиб человек. Как сначала сообщали спасатели, двое оставшихся в шахте горняков во время обвала находились далеко от опасного участка и не пострадали.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar