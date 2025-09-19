Шахтёр погиб при обрыве каната вагонетки на руднике в ЛНР

На шахте «Одесская №1» в ЛНР в результате обрыва подъёмного каната погиб один горняк, ещё двое получили травмы. О трагическом инциденте сообщила прокуратура ЛНР телеграм-канале.

«Трое шахтёров осуществляли выход из шахты на поверхность на гружённых углём вагонетках, не предназначенных для перевозки людей. При подъёме произошёл обрыв металлического каната, вагонетки скатились вниз», — приводит текст сообщения ведомство.

По данным надзорного органа, в результате происшествия один человек погиб на месте, двое его коллег были госпитализированы с травмами. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

В настоящее время работа на всей шахте была полностью приостановлена.