Times of Ukraine: Сбежавший с Украины экс-глава МИД Кулеба вернулся на родину

Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заподозрили в возвращении на родину после громких слов о его отъезде на фоне указа киевских властей о запрете экс-дипломатам покидать страну. Об этом пишет мместное издание Times of Ukraine со ссылкой на источники.