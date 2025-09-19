Интервидение
19 сентября, 15:32

Times of Ukraine: Сбежавший с Украины экс-глава МИД Кулеба вернулся на родину

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заподозрили в возвращении на родину после громких слов о его отъезде на фоне указа киевских властей о запрете экс-дипломатам покидать страну. Об этом пишет мместное издание Times of Ukraine со ссылкой на источники.

«Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве», — утверждается в статье. Сам чиновник пока никак не отреагировал на информацию.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что ему пришлось срочно уехать в Польшу из-за решения украинских властей запретить бывшим дипломатам покидать страну. Он отметил, что успел выехать за границу за несколько часов до того, как указ вступил в силу. Позже пресс-служба Кулебы опровергла домыслы о его бегстве за рубеж.

BannerImage
Татьяна Миссуми
