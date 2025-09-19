Сергей Глушко — о браке сына Архипа: Мы все совершаем ошибки
Обложка © Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Глушко откровенно высказался о семейной жизни своего сына Архипа, рожденного в браке с Наташей Королевой. По словам артиста, главный урок, который стоит вынести молодоженам, — умение учиться на собственных ошибках.
«Мы все совершаем ошибки и на них учимся», — отметил он в интервью «7Дней.ru»., комментируя брак 23-летнего сына с бывшей танцовщицей Мелиссой, на которой Архип женился год назад.
Глушко вместе с Королевой недавно отпраздновал 22-ю годовщину свадьбы. Пара, по признанию артиста, пережила немало кризисов, но сумела сохранить любовь. Этот опыт Глушко считает ценным примером для сына: «Храните свое счастье подальше от общественного внимания!» — советует он.
По его словам, именно зависть извне нередко становится причиной проблем в отношениях.
«Это самое ужасное, что может быть в человеке — зависть к чужому счастью. У меня такого нет, я радуюсь, когда кому-то хорошо», — добавил артист.
Наташа Королева, в свою очередь, придерживается позиции невмешательства в личную жизнь сына и делится советами лишь тогда, когда он сам обращается за ними.
Сергей Глушко, более известный под сценическим псевдонимом Тарзан, и Наташа Королёва поженились в 2003 году. Их брак часто обсуждался в прессе — супруги не скрывали чувств и вместе проходили через громкие скандалы и кризисы. Однако, несмотря на трудности, пара сумела сохранить отношения и недавно отметила 22-ю годовщину свадьбы.
В браке Королёвой и Глушко в 2002 году родился сын Архип. Молодой человек долгое время оставался в тени родителей, но в последние годы стал вести более публичную жизнь. Год назад он женился на Мелиссе — бывшей танцовщице, что вызвало большой интерес у поклонников семьи. СМИ регулярно следят за отношениями пары, а родители, по их собственным словам, стараются не вмешиваться, позволяя сыну самостоятельно строить личную жизнь.