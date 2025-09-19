Сергей Глушко — о браке сына Архипа: Мы все совершаем ошибки

Сергей Глушко откровенно высказался о семейной жизни своего сына Архипа, рожденного в браке с Наташей Королевой. По словам артиста, главный урок, который стоит вынести молодоженам, — умение учиться на собственных ошибках.

«Мы все совершаем ошибки и на них учимся», — отметил он в интервью «7Дней.ru»., комментируя брак 23-летнего сына с бывшей танцовщицей Мелиссой, на которой Архип женился год назад.

Глушко вместе с Королевой недавно отпраздновал 22-ю годовщину свадьбы. Пара, по признанию артиста, пережила немало кризисов, но сумела сохранить любовь. Этот опыт Глушко считает ценным примером для сына: «Храните свое счастье подальше от общественного внимания!» — советует он.

По его словам, именно зависть извне нередко становится причиной проблем в отношениях.

«Это самое ужасное, что может быть в человеке — зависть к чужому счастью. У меня такого нет, я радуюсь, когда кому-то хорошо», — добавил артист.

Наташа Королева, в свою очередь, придерживается позиции невмешательства в личную жизнь сына и делится советами лишь тогда, когда он сам обращается за ними.

Сергей Глушко, более известный под сценическим псевдонимом Тарзан, и Наташа Королёва поженились в 2003 году. Их брак часто обсуждался в прессе — супруги не скрывали чувств и вместе проходили через громкие скандалы и кризисы. Однако, несмотря на трудности, пара сумела сохранить отношения и недавно отметила 22-ю годовщину свадьбы.