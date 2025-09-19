Интервидение
Путин: После завершения СВО Россия продолжит развивать современную армию

Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут

Глава Российского государства Владимир Путин акцентировал внимание на том, что окончание текущих боевых действий никоим образом не умаляет значимости вооружённых сил для страны в долгосрочной перспективе.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», — сказал российский лидер, выступая перед рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми.

Путин отметил, что оборонная промышленность должна оставаться одной из ключевых отраслей страны, а модернизация армии — стратегическим приоритетом. По его словам, Россия продолжит укреплять боеспособность и техническую оснащённость армии, опираясь на передовые технологии и отечественные разработки.

Напомним, Владимир Путин посетил оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае. Уникальный для России объект ВПК обеспечивает полный цикл производства артиллерийских орудий. Р

