Путин: После завершения СВО Россия продолжит развивать современную армию

«Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», — сказал российский лидер, выступая перед рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми.