19 сентября, 16:48

Раскрыта настоящая причина создания искусственного дождя в СССР — и дело не в засухе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / N-sky

Советская технология создания искусственного дождя изначально разрабатывалась для тушения масштабных лесных пожаров в труднодоступной местности, а не для нужд сельского хозяйства. Об этом Life.ru сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Эксперт пояснил, что принцип метода заключается во внесении в облака специальных реагентов, выступающих ядрами конденсации и запускающих цепную реакцию по образованию капель. Первоначально для этих целей применялся дорогостоящий йодид серебра.

Есть также опыт распыления над облаками цемента, хлорида кальция и хлорида натрия (поваренной соли) — эти вещества также поглощают влагу и способствуют росту капель воды.

Виталий Наполов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Сегодня, как заключил специалист, искусственный вызов осадков чаще используется для улучшения погоды в преддверии важных мероприятий. Для сельского хозяйства эта мера остаётся чрезмерно дорогой и может рассматриваться лишь в исключительных ситуациях.

В семи округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

Как ранее сообщал Life.ru, власти Ростовской области совместно с Минсельхозом и Росгидрометом рассматривают возможность искусственного вызова осадков на фоне аномальной засухи. Потери аграрного сектора области на данный момент оцениваются более чем в четыре миллиарда рублей. В связи с этим власти рассматривают возможность объявления в Ростовской области режима ЧС федерального масштаба.

Ольга Годуненко
