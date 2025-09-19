Раскрыта настоящая причина создания искусственного дождя в СССР — и дело не в засухе

Советская технология создания искусственного дождя изначально разрабатывалась для тушения масштабных лесных пожаров в труднодоступной местности, а не для нужд сельского хозяйства. Об этом Life.ru сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Эксперт пояснил, что принцип метода заключается во внесении в облака специальных реагентов, выступающих ядрами конденсации и запускающих цепную реакцию по образованию капель. Первоначально для этих целей применялся дорогостоящий йодид серебра.

Есть также опыт распыления над облаками цемента, хлорида кальция и хлорида натрия (поваренной соли) — эти вещества также поглощают влагу и способствуют росту капель воды. Виталий Наполов Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Сегодня, как заключил специалист, искусственный вызов осадков чаще используется для улучшения погоды в преддверии важных мероприятий. Для сельского хозяйства эта мера остаётся чрезмерно дорогой и может рассматриваться лишь в исключительных ситуациях.