Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 16:00

Путин проводит совещание Военно-промышленной комиссии в День оружейника

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в День оружейника. Совещание проходит на территории пермского предприятия «Мотовилихинские заводы», занимающегося производством передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Путин прибыл с тремя министрами на уникальный артиллерийский завод в Перми
Путин прибыл с тремя министрами на уникальный артиллерийский завод в Перми

Ранее Владимир Путин в ходе визита на пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» заявил о многократном наращивании производства отдельных видов вооружений в России. Российский лидер подчеркнул, что увеличение выпуска составило не проценты, а разы: от 2–3 до 10–15 и даже 30 раз при одновременном улучшении качества продукции.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar