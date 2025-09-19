Путин проводит совещание Военно-промышленной комиссии в День оружейника

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии в День оружейника. Совещание проходит на территории пермского предприятия «Мотовилихинские заводы», занимающегося производством передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Ранее Владимир Путин в ходе визита на пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» заявил о многократном наращивании производства отдельных видов вооружений в России. Российский лидер подчеркнул, что увеличение выпуска составило не проценты, а разы: от 2–3 до 10–15 и даже 30 раз при одновременном улучшении качества продукции.