Путин: Характеристики российского вооружения улучшены с учётом опыта СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил о значительном улучшении характеристик российских вооружений на основе опыта боевого применения. Об этом глава государства сообщил на заседании Военно-промышленной комиссии в Перми.
«За последние годы кратко увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учётом боевого применения», — сказал Путин.
Заседание прошло на территории «Мотовилихинских заводов» — одного из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Визит главы государства состоялся в День оружейника, отмечаемый 19 сентября.
Ранее в ходе визита на «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае Владимир Путин заявил, что без труда оружейников невозможно обеспечить суверенитет и независимость России. Президент подчеркнул, что именно совместная работа по укреплению Вооружённых сил позволит стране сохранить суверенитет, обратившись к работникам предприятия со словами: «Без вашей помощи и вашей работы это невозможно».