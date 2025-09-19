Путин: Характеристики российского вооружения улучшены с учётом опыта СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил о значительном улучшении характеристик российских вооружений на основе опыта боевого применения. Об этом глава государства сообщил на заседании Военно-промышленной комиссии в Перми.

«За последние годы кратко увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учётом боевого применения», — сказал Путин.

Заседание прошло на территории «Мотовилихинских заводов» — одного из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Визит главы государства состоялся в День оружейника, отмечаемый 19 сентября.