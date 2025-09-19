В пригороде Киева прогремел взрыв, звучит воздушная сирена

В Киевской области прогремела очередная серия взрывов, особенно громко было вблизи города Бровары, который находится в семи километрах от украинской столицы. В регионе звучит воздушная тревога. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в районе Броваров Киевской области», — утверждается в сообщении. О повреждениях и разрушениях информация не приводится.