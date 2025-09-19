В пригороде Киева прогремел взрыв, звучит воздушная сирена
В Киевской области прогремела очередная серия взрывов, особенно громко было вблизи города Бровары, который находится в семи километрах от украинской столицы. В регионе звучит воздушная тревога. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в районе Броваров Киевской области», — утверждается в сообщении. О повреждениях и разрушениях информация не приводится.
Также сообщалось, что сегодня, 21 сентября, в Киеве уже прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, зафиксированы пролёты БПЛА.
