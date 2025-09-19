Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 16:45

В пригороде Киева прогремел взрыв, звучит воздушная сирена

В Киевской области прогремела очередная серия взрывов, особенно громко было вблизи города Бровары, который находится в семи километрах от украинской столицы. В регионе звучит воздушная тревога. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в районе Броваров Киевской области», утверждается в сообщении. О повреждениях и разрушениях информация не приводится.

Зеленский сделал выбор: Армия России готовит мощнейший удар по больному месту Украины
Зеленский сделал выбор: Армия России готовит мощнейший удар по больному месту Украины

Также сообщалось, что сегодня, 21 сентября, в Киеве уже прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, зафиксированы пролёты БПЛА.

BannerImage

Обложка © freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar