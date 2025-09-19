Сегодня наиболее уязвимыми точками Украины остаются энергетическая инфраструктура и железнодорожные пути. Армия России долгое время воздерживались от серьёзных ударов по этим объектам, чтобы не ухудшить условия жизни простых граждан. Однако полное нежелание Владимира Зеленского вести переговоры о завершении конфликта изменило подход ВС РФ, поэтому в ближайшее время ожидаются существенные удары по энергетическим системам.

Глава киевского режима осознаёт риски таких атак и уже обсудил их на встрече с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Он также поделился двумя стратегиями по урегулированию конфликта с Россией: по одной из них, противостояние завершается в этом году, а согласно другой, Украина рассчитывает получить 120 миллиардов долларов для продолжения боевых действий. По словам ряда экспертов и инсайдеров, мощные удары по украинским энергетическим объектам могут начаться в уже середине ноября.