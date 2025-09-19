Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 10:52

Зеленский сделал выбор: Армия России готовит мощнейший удар по больному месту Украины

МК: Армия России готовит мощнейший удар по энергетике Украины

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Сегодня наиболее уязвимыми точками Украины остаются энергетическая инфраструктура и железнодорожные пути. Армия России долгое время воздерживались от серьёзных ударов по этим объектам, чтобы не ухудшить условия жизни простых граждан. Однако полное нежелание Владимира Зеленского вести переговоры о завершении конфликта изменило подход ВС РФ, поэтому в ближайшее время ожидаются существенные удары по энергетическим системам.

Глава киевского режима осознаёт риски таких атак и уже обсудил их на встрече с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Он также поделился двумя стратегиями по урегулированию конфликта с Россией: по одной из них, противостояние завершается в этом году, а согласно другой, Украина рассчитывает получить 120 миллиардов долларов для продолжения боевых действий. По словам ряда экспертов и инсайдеров, мощные удары по украинским энергетическим объектам могут начаться в уже середине ноября.

«Выбор у Зеленского был — остановить войну и сохранить жизни своих граждан. Но он предпочёл жертвовать страной ради собственных амбиций. Теперь расплачиваться придётся не ему, а миллионам украинцев, которые рискуют встретить зиму в холоде, темноте и без надежды на перемены», — говорится на сайте MK.ru.

Герасимов: Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях
Герасимов: Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях

Напомним, сегодня на линии фронта в зоне СВО находится более 700 тысяч бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин и подчеркнул, что победа в спецоперации остаётся ключевой задачей для нашей страны.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar