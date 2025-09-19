Зеленский сделал выбор: Армия России готовит мощнейший удар по больному месту Украины
МК: Армия России готовит мощнейший удар по энергетике Украины
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Сегодня наиболее уязвимыми точками Украины остаются энергетическая инфраструктура и железнодорожные пути. Армия России долгое время воздерживались от серьёзных ударов по этим объектам, чтобы не ухудшить условия жизни простых граждан. Однако полное нежелание Владимира Зеленского вести переговоры о завершении конфликта изменило подход ВС РФ, поэтому в ближайшее время ожидаются существенные удары по энергетическим системам.
Глава киевского режима осознаёт риски таких атак и уже обсудил их на встрече с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Он также поделился двумя стратегиями по урегулированию конфликта с Россией: по одной из них, противостояние завершается в этом году, а согласно другой, Украина рассчитывает получить 120 миллиардов долларов для продолжения боевых действий. По словам ряда экспертов и инсайдеров, мощные удары по украинским энергетическим объектам могут начаться в уже середине ноября.
«Выбор у Зеленского был — остановить войну и сохранить жизни своих граждан. Но он предпочёл жертвовать страной ради собственных амбиций. Теперь расплачиваться придётся не ему, а миллионам украинцев, которые рискуют встретить зиму в холоде, темноте и без надежды на перемены», — говорится на сайте MK.ru.
Напомним, сегодня на линии фронта в зоне СВО находится более 700 тысяч бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин и подчеркнул, что победа в спецоперации остаётся ключевой задачей для нашей страны.