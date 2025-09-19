В МИД РФ назвали антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ политически ничтожной
МИД России заявил о непризнании антироссийской резолюции МАГАТЭ, принятой на 69-й сессии Генеральной конференции организации. Об этом сообщается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
«Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки Устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной», — говорится в заявлении.
Резолюция «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», инициированная Канадой и Украиной, была принята 18 сентября. Российская сторона расценивает этот документ как провокационный, подрывающий территориальную целостность страны и выходящий за пределы мандата международного агентства.
Ранее сообщалось, что генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине, при этом рекордное число стран — 46 — воздержалось при голосовании. Документ поддержала лишь треть членов агентства (62 страны), а среди воздержавшихся оказались даже США и Венгрия. Дипломат прокомментировал это решение фразой: «Здравый смысл прокладывает путь вперёд».