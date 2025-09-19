Интервидение
Невыносимо смотреть: Мама Беллы Хадид выложила душераздирающий пост о состоянии дочери

Иоланда Хадид показала фото госпитализированной из-за болезни Лайма дочери

Белла Хадид и её мама. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yolanda.hadid

Модель Белла Хадид была госпитализирована из-за тяжёлого обострения болезни Лайма, с которой борется на протяжении двенадцати лет. Об этом сообщила её мать, Иоланда Хадид, опубликовав эмоциональный пост в социальных сетях.

Белла Хадид и её мама. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yolanda.hadid

«Невыносимо смотреть на то, как она мучается. Это ранит глубже всего. Но её боль куда тяжелее моей. Ни один ребёнок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни. Я восхищаюсь твоей храбростью и силой воли продолжать бороться, несмотря на все испытания. Ты выдержала ещё один месяц лечения, и я верю: Бог милостив, чудеса случаются каждый день», — написала она.

Обострение болезни девушки негативно сказывается на работе почек и сопровождается серьёзными симптомами, включая бессонницу, тошноту, отёки и помутнения сознания.

В начале августа Life.ru рассказывал, что болезнь Лайма нашли у американского артиста Джастина Тимберлейка. Об этом сказал сам певец после завершения мирового тура. Он добавил, что выступать по всему земному шару с проявляющимися симптомами болезни было очень сложно.

