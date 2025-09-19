Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 19:06

Суд в США отклонил иск Трампа к New York Times о клевете на $15 млрд

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Федеральный суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа о клевете против газеты The New York Times (NYT) на сумму $15 млрд. Судья заявил, что этот «бессвязный иск» объёмом 85 страниц не соответствует федеральным правилам подачи гражданских исков. Об этом сообщает CNN.

Суд указал, что иск не содержал краткого изложения сути жалобы, которую суд должен рассмотреть. Судья Стивен Мерридей предоставил Трампу 28 дней для подачи нового варианта иска.

«Как известно каждому юристу <...> [суд] — это не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для выражения гнева против оппонента», — указал судья.

Мерридей добавил, что жалоба не может быть рупором для связей с общественностью или трибуной для речей на политических митингах.

Брижит Макрон собирается показать суду «научные» доказательства, что она – женщина
Брижит Макрон собирается показать суду «научные» доказательства, что она – женщина

Как сообщал Life.ru, Трамп потребовал с NYT $15 млрд за клевету и утверждения, которые, по его словам, повредили его репутации. Он обвинил газету в распространении лжи о себе, своей семье и бизнесе, а также о республиканских движениях и идеологиях, таких как «Америка прежде всего» и «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • суд
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar