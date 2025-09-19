Суд в США отклонил иск Трампа к New York Times о клевете на $15 млрд

Федеральный суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа о клевете против газеты The New York Times (NYT) на сумму $15 млрд. Судья заявил, что этот «бессвязный иск» объёмом 85 страниц не соответствует федеральным правилам подачи гражданских исков. Об этом сообщает CNN.

Суд указал, что иск не содержал краткого изложения сути жалобы, которую суд должен рассмотреть. Судья Стивен Мерридей предоставил Трампу 28 дней для подачи нового варианта иска.

«Как известно каждому юристу <...> [суд] — это не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для выражения гнева против оппонента», — указал судья.

Мерридей добавил, что жалоба не может быть рупором для связей с общественностью или трибуной для речей на политических митингах.