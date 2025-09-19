Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 19:46

Суд заочно арестовал Леонида Гозмана* по делу о призывах к терроризму

Леонид Гозман*. Обложка © Wikipedia / А.Савин

Леонид Гозман*. Обложка © Wikipedia / А.Савин

Гагаринский районный суд Москвы санкционировал заочный арест оппозиционного политика Леонида Гозмана* по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда, ознакомившись с соответствующими материалами.

«Суд вынес постановление о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили представители инстанции. По их словам, постановление начнёт действовать в момент задержания фигуранта или его экстрадиции на территорию России.

Согласно судебным материалам, Гозман* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, достигает семи лет лишения свободы.

Гоняют тряпками по всей Европе: Что вдруг поняли о России беглые Гозман, Латынина и Шендерович
Гоняют тряпками по всей Европе: Что вдруг поняли о России беглые Гозман, Латынина и Шендерович

Ранее суд уже приговорил его заочно к 8,5 годам колонии за распространение заведомо ложных сведений о Вооружённых силах РФ, совершённое из мотивов политической ненависти. По данным, которые озвучивались в ходе судебного заседания, основанием для возбуждения нового уголовного дела стали публикации политика в социальных сетях.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar