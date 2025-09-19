Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 20:02

Суд ООН принял иск России против Австралии и Нидерландов по делу Boeing MH17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kornilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kornilov

Международный суд ООН подтвердил, что Россия подала иск против Австралии и Нидерландов в связи с решением Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению малайзийского Boeing 777, рейс MH17. Разбирательство инициировано 18 сентября, Москва оспаривает решение Совета ИКАО.

В официальном документе отмечается, что Москва считает решение ИКАО юридически ошибочным и нарушающим фундаментальные принципы правосудия. Российская сторона требует справедливого и беспристрастного рассмотрения вопроса в международной инстанции.

Небензя: Британия, Франция, ФРГ и США отказали России во встрече по СВПД
Небензя: Британия, Франция, ФРГ и США отказали России во встрече по СВПД

Ранее Life.ru писал, что Россия оспорила решение ИКАО о предполагаемой причастности к крушению Boeing MH17. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела Международным судом ООН.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ООН
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar