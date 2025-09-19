Суд ООН принял иск России против Австралии и Нидерландов по делу Boeing MH17
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kornilov
Международный суд ООН подтвердил, что Россия подала иск против Австралии и Нидерландов в связи с решением Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению малайзийского Boeing 777, рейс MH17. Разбирательство инициировано 18 сентября, Москва оспаривает решение Совета ИКАО.
В официальном документе отмечается, что Москва считает решение ИКАО юридически ошибочным и нарушающим фундаментальные принципы правосудия. Российская сторона требует справедливого и беспристрастного рассмотрения вопроса в международной инстанции.
Ранее Life.ru писал, что Россия оспорила решение ИКАО о предполагаемой причастности к крушению Boeing MH17. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела Международным судом ООН.