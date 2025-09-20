Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе

Пассажирский паром Kamil Sayın столкнулся с сухогрузом Artvin под панамским флагом в Босфорском проливе в районе причала Ускюдар. ЧП произошло из-за тумана, в результате чего 12 человек получили травмы и были доставлены в близлежащие больницы. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии губернатора Стамбула.

После столкновения суда были отведены с основной линии движения, а пролив временно закрыт. Как уточнили в Минтрансе Турции, жертв в результате столкновения нет, загрязнения окружающей среды не произошло. Судно Artvin было направлено в бухту Бююкдере под эскортом турецкого катера и контролем лоцмана.