19 сентября, 22:19

Мощный лесной пожар в Анталье угрожает отелям с российскими туристами

Работа пожарных в турецкой Анталье. Обложка © Х / Ülkücü Hareket

Крупный лесной пожар в районе Аксу близ Антальи вынудил экстренно эвакуировать российских туристов из гостиниц, включая отель «Титаник». Об этом сообщает SHOT.

Людей переселяют в безопасные места, информация о пострадавших отсутствует. Для тушения пожара привлечены более 800 спасателей, 14 самолётов и 20 вертолётов. Сильный ветер затрудняет локализацию огня.

Лесной пожар в турецкой провинции Анталья. Видео © Х / Volcaholic

Как уточнили в АТОР, на территории отеля загорелись постройки баров и ряд технических сооружений, их потушили. Сейчас возгораний нет, электропитание работает, территория освещена. Туристы уже вернулись в свои номера.

Ранее о сильном запахе гари сообщили путешественники, находящиеся в Алании. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, достигая жилых районов.

