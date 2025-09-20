Мощный лесной пожар в Анталье угрожает отелям с российскими туристами

Крупный лесной пожар в районе Аксу близ Антальи вынудил экстренно эвакуировать российских туристов из гостиниц, включая отель «Титаник». Об этом сообщает SHOT .

Людей переселяют в безопасные места, информация о пострадавших отсутствует. Для тушения пожара привлечены более 800 спасателей, 14 самолётов и 20 вертолётов. Сильный ветер затрудняет локализацию огня.

Как уточнили в АТОР, на территории отеля загорелись постройки баров и ряд технических сооружений, их потушили. Сейчас возгораний нет, электропитание работает, территория освещена. Туристы уже вернулись в свои номера.