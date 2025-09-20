«Что там делать? Ещё и опасно»: Российская легкоатлетка раскрыла правду о жизни в США
Российская легкоатлетка Куличенко заявила об опасности жизни в Америке
Елена Куличенко. Обложка © ТАСС / AP / Matthias Schrader
Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, раскритиковала уровень безопасности в США, заявив, что не хочет возвращаться в страну, где постоянно приходится опасаться за свою жизнь. Об этом сообщает Sports.ru.
Она привела примеры недавних нападений и убийств, включая случай с украинкой, подчеркнув, что чувствует себя незащищённой в американских городах.
«Я вообще не хочу в Америку. Что там делать? Ещё и опасно. Идёшь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть. Я, может, чуть утрирую. Да, жизнь непредсказуемая, и, может, ещё и вернусь когда-то. Но пока так», — сказала спортсменка.
Ранее легкоатлетка Полина Кнороз раскрыла главную причину недопуска россиян на мировую арену. Она считает, что такие решения связаны с предвзятостью. По её словам, обвинения в допинге лишь удобный предлог для исключения спортсменов из России.