Умные не переплачивают: Эксперт назвал способы сэкономить за границей без ущерба для отдыха

Секрет успешного и доступного путешествия заключается не в отказе от удовольствий, а в умении грамотно планировать расходы. Опытные путешественники знают множество хитростей и лайфхаков, которые помогают экономить, при этом не жертвуя качеством отдыха. Об этом в беседе с Life.ru рассказал Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

Что касается питания, эксперт рекомендовал избегать ресторанов в туристических местах, поскольку они часто предлагают завышенные цены. Он посоветовал искать аутентичные заведения в переулках, где местная кухня предлагается по более доступным ценам, а также обращать внимание на заведения с «menu del dia» (меню дня) или «lunch special» (комплексные обеды).

Ещё один совет: посещайте рынки. Мало того, что вы можете приобрести там свежие овощи-фрукты (это — всегда отличный перекус), но к тому же зачастую на рынках есть свои ресторанчики — что в Барселоне, что в Бангкоке. И, конечно, ищите стритфуд. Уличная еда — это отличный способ попробовать местную кухню по доступной цене. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

В отношении жилья эксперт посоветовал не переплачивать за ненужные услуги, например выбирать отели только с завтраком. Он также рекомендовал рассматривать варианты размещения в некотором удалении от центра и обращать внимание на альтернативные варианты типа гостевых домов, особенно при длительных поездках.

Многочисленные приложения также могут помочь значительно сэкономить во время поездки, при этом для каждой отдельной страны существуют специальные разработки. Гажиенко рекомендует заранее скачивать местные приложения для транспорта, заказа еды, бронирования жилья, экскурсий и других услуг, поскольку это не только помогает сэкономить, но иногда является необходимостью, например при заказе такси.

Стоит установить и приложение для поиска бесплатного Wi-Fi, чтобы оставаться на связи. Кроме того, обращайтесь к официальным сайтам туристических департаментов стран назначения, где обычно публикуется наиболее полная и актуальная информация о мероприятиях, акциях и скидках.

«Используем силу местных связей. Зачастую все самые важные новости можно узнать в чатах и группах экспатов», — подчеркнул эксперт.