Компания Илона Маска начнёт чипировать людей для чтения мыслей

Компания Neuralink Corp Илона Маска планирует в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей преобразовывать мысли человека в текст с помощью имплантируемого чипа. Как сообщает Bloomberg, добровольцам с нарушениями речи установят импланты, которые с использованием искусственного интеллекта будут переводить нейронные сигналы в текст и передавать их на внешние устройства.

Президент компании Донджин Сео заявил, что в перспективе технология позволит считывать мысленную речь быстрее, чем человек способен вербализовать мысли. Импланты предназначены прежде всего для пациентов с нейродегенеративными заболеваниями и последствиями инсульта, сохранивших когнитивные способности, но утративших контроль над речевым аппаратом.