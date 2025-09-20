«Я их не осуждаю»: Трамп сделал неожиданное признание об украинцах
Трамп заявил, что не винит жителей Украины за нежелание продолжать конфликт
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете высказался о позиции жителей Украины, которые не поддерживают конфликт с Россией.
Американский лидер подчеркнул, что не собирается обвинять украинцев в таком выборе.
«Я их не осуждаю», – сказал Трамп, отвечая на вопрос репортёров.
При этом президент США добавил, что, по его мнению, сами боевые действия на Украине не должны была начаться. Он отметил, что ситуацию можно было решить иначе, не доводя дело до затяжного конфликта, если бы он тогда был главой государства.
Ранее Дональд Трамп признался: США фактически зарабатывают на украинском конфликте за счёт поставок оружия. Он подчеркнул, что лично не хочет наживаться на войне, но вынужден констатировать этот факт. По словам хозяина Белого дома, деньги на вооружение тратит НАТО, а Вашингтон получает прибыль от продажи техники.