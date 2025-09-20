«Я их не осуждаю»: Трамп сделал неожиданное признание об украинцах

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете высказался о позиции жителей Украины, которые не поддерживают конфликт с Россией.

Американский лидер подчеркнул, что не собирается обвинять украинцев в таком выборе.

«Я их не осуждаю», – сказал Трамп, отвечая на вопрос репортёров.

При этом президент США добавил, что, по его мнению, сами боевые действия на Украине не должны была начаться. Он отметил, что ситуацию можно было решить иначе, не доводя дело до затяжного конфликта, если бы он тогда был главой государства.