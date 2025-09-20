ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС
Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
В результате атаки беспилотников ВСУ на территорию Запорожской атомной электростанции повреждения получил корпус «Г» учебно-тренировочного центра. По данным пресс-службы станции, в атаке, произошедшей 19 сентября, участвовали не менее трёх дронов. Два из них взорвались над крышей здания.
Серьёзных разрушений зафиксировано не было. Сотрудники станции не пострадали, радиационный фон в пределах нормы, условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.
На момент атаки в комплексе УТЦ находились представители Международного агентства по атомной энергии. Эксперты были быстро эвакуированы, сейчас они в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о повреждении второй резервной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1», находящейся на контролируемой Украиной территории, которая работает на напряжении 330 киловольт. Он добавил, что решение о восстановлении линии будет зависеть либо от международных соглашений, либо от позиции другой стороны.