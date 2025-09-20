Глава Росавиации высказался о запрете на пауэрбанки в самолётах из-за возгораний

Росавиация пока не видит оснований для ограничений на использование внешних аккумуляторов в самолётах, несмотря на два инцидента с возгоранием. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«В повестке агентства этот вопрос сейчас не стоит», — сказал он ТАCС.

По словам главы Росавиации, на борту отечественных самолётов было два случая с возгоранием внешних аккумуляторов. Оба происшествия тщательно изучили специалисты. Экспертиза показала, что оснований для ужесточения правил перевозки устройств пока нет.