20 сентября, 05:22

Глава Росавиации высказался о запрете на пауэрбанки в самолётах из-за возгораний

Глава Росавиации Ядров: Ограничения на перевозку пауэрбанков вводить рано

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Росавиация пока не видит оснований для ограничений на использование внешних аккумуляторов в самолётах, несмотря на два инцидента с возгоранием. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«В повестке агентства этот вопрос сейчас не стоит», — сказал он ТАCС.

По словам главы Росавиации, на борту отечественных самолётов было два случая с возгоранием внешних аккумуляторов. Оба происшествия тщательно изучили специалисты. Экспертиза показала, что оснований для ужесточения правил перевозки устройств пока нет.

Турецкая авиакомпания Ajet запретила использовать пауэрбанки на борту

Ранее стало известно, что авиакомпания Emirates с 1 октября 2025 года введёт запрет на использование пауэрбанков в полёте. Пассажирам разрешат брать с собой один внешний аккумулятор при условии, что его мощность не превышает 100 ватт-часов и на корпусе есть соответствующая маркировка. Заряжать устройства от такого пауэрбанка, подключать его к бортовой сети и хранить в верхнем багажном отсеке будет запрещено.

