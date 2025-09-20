Киевская чиновница закупила в бомбоубежища «золотые» овощерезки и бежала в Турцию «лечиться»

Начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации украинской столицы Ольга Дроздова закупила элитные обощерезки для бомбоубежищ и сбежала в Турцию Как сообщает Киевская городская прокуратура, ей сообщено о подозрении в растрате.

Киевская чиновница в 2023 году организовала тендер на оборудование бомбоубежищ. По его итогом на бюджетные деньги были закуплены 12 французских овощерезок по 131 тысяче гривен за штуку (около 260 тысяч рублей) и электропечку за 725 700 гривен (примерно 1,5 млн рублей). Также приобрели для бомбоубежищ генераторы по завышенным ценам.

Прокуратура Киева заподозрила чиновницу в хищении бюджетных средств и возбудила уголовное дело. Дроздова не явилась на несколько судебных заседаний, а 16 сентября подала ходатайство, где поведала об отъезде в Турцию на лечение и в связи с «опасением за свою жизнь из-за военного положения». Чиновница предоставила суду договор аренды жилья в Анталии на год и попросила проводить заседания по видео. В случае признания виновной Дроздовой грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

«Прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, обвиняемой по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий», – рассказали в пресс-службе ведомства.