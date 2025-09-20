Интервидение
20 сентября, 06:26

Раскрыты подробности смерти главы «Химпроминжиниринга» и неожиданная реакция вдовы

Нашедшего тело главы Химпроминжиниринга Тюнина поразила тихая реакция его вдовы

Обложка © Пресс-служба UMATEX Group

Очевидец, который обнаружил тело генерального директора «Химпроминжиниринга» Александра Тюнина в Новой Москве, раскрыли подробности трагедии. По его словам, первой труп нашла некая девушка. Сам мужчина ехал по той же дороге, где случился инцидент, и через 5–10 минут, возвращаясь, заметил, что рядом с машиной погибшего уже находился другой автомобиль.

«Я сначала подумал, что человеку плохо, и вышел из машины, чтобы помочь», — вспомнил те страшные события собеседник «Вечерней Москвы».

Взгляд его сразу упал на тело мужчины, который уже был мёртв. Очевидец также отметил, что сотрудники силовых структур быстро прибыли на место и забрали тело. Кроме того, он связался с женой Тюнина, которая, по его словам, отреагировала спокойно и сдержанно. Свидетель добавил, что его поразило её «тихая» реакция.

Напомним, 19 сентября тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина обнаружили у его автомобиля в посёлке Кокошкино в Москве. По данным СМИ, речь идёт о самоубийстве.

