Раскрыты подробности смерти главы «Химпроминжиниринга» и неожиданная реакция вдовы

Очевидец, который обнаружил тело генерального директора «Химпроминжиниринга» Александра Тюнина в Новой Москве, раскрыли подробности трагедии. По его словам, первой труп нашла некая девушка. Сам мужчина ехал по той же дороге, где случился инцидент, и через 5–10 минут, возвращаясь, заметил, что рядом с машиной погибшего уже находился другой автомобиль.

«Я сначала подумал, что человеку плохо, и вышел из машины, чтобы помочь», — вспомнил те страшные события собеседник «Вечерней Москвы».

Взгляд его сразу упал на тело мужчины, который уже был мёртв. Очевидец также отметил, что сотрудники силовых структур быстро прибыли на место и забрали тело. Кроме того, он связался с женой Тюнина, которая, по его словам, отреагировала спокойно и сдержанно. Свидетель добавил, что его поразило её «тихая» реакция.