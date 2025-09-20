Интервидение
20 сентября, 06:46

Два польских спецназовца погибли на парашютных учениях в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salienko Evgenii

В США во время ночных парашютных учений погибло два польских бойца спецназа. Эту информацию в соцсети Х подтвердил Генеральный штаб Вооружённых сил Америки.

«19 сентября 2025 года во время ночной парашютной подготовки, проводимой в США, произошла трагическая авария, в результате которой погибли два бойца спецназа», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе Генштаба отмечается, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь. Причины трагедии выясняет специальная комиссия, которая начала расследование инцидента.

Пропавшие на учениях в Литве американские военные погибли
Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к совместным учениям в Венгрии погиб американский военнослужащий. Инцидент произошёл рядом с лагерем Крофт. Погиб сержант Аарон Кокс, 24 года, стрелок 2-й мобильной боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии.

Милена Скрипальщикова
