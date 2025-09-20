В двух местах сразу: «Супергерой» из Внуково заплатит 655 тысяч за 364 похода в VIP-залы

Сотрудника аэропорта Внуково суд обязал выплатить более 655 тысяч рублей после того, как выяснилось, что он за пять месяцев 364 раза посещал VIP-залы аэропортов. Об этом говорится в материалах суда.

Работник московской воздушной гавани заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг, включая доступ в VIP-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. По условиям сервиса предъявление кода доступа и посадочного талона обеспечивало ему неограниченный вход.

Однако банк отметил, что сотрудник воспользовался услугой 364 раза за пять месяцев, в основном в Внуково. Работник признавал, что передавал код знакомым, но сам заходил в зал во время работы. Первоначально суд взыскал лишь 12 600 рублей, но апелляция и кассация сочли, что доступ многократно использовался для нескольких лиц одновременно, и присудили полную сумму компенсации.

«Доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся в один и тот же день в различное время суток неоднократно и в отношении одновременно нескольких лиц», — мотивировала сторона обвинения.