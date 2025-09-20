Хитрый шаг Китая и близкого «предателя» привёл в ярость Евросоюз

Евросоюз пребывает в шоке от китайско-польской сделки, которая ещё дополнилась и «подарочным пакетом» Варшаве от Пекина. Об этом пишет китайский новостной портал Sohu, проанализировав детали соглашения.

В середине сентября в Варшаве встретились высокопоставленные чиновники из Китая и Польши. По итогам переговоров было заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве сразу в нескольких сферах: в добыче полезных ископаемых, производстве электромобилей и в утверждении правил экспортного контроля. Договор оказался необходим после того, как польские власти заблокировали КПП на границе с Белоруссией, что осложнило поставку грузов из Китая в Европу.

«Варшава показала: когда она чихает, евразийская логистика действительно заболевает», — с иронией отметил автор статьи в Sohu.

В ходе переговоров Польша согласилась обеспечить бесперебойную работу транспортного коридора для китайской продукции. Китай в ответ пообещал промышленную поддержку польским предприятиям. В ЕС раскритиковали договор и обвинили Варшаву в отступлении от правил Брюсселя, где китайским производителям устанавливаются жёсткие ограничения. Евросоюз заподозрил польские власти в попытке вести собственную политику с Пекином, не советуясь с европейскими партнёрами.