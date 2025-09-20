Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации Горловки

ВСУ атаковали здание городской администрации в Горловке, никто не пострадал. Об инциденте в своём телеграм-канале проинформировал глава местной администрации Иван Приходько.

ВСУ перебросили несколько установок РСЗО HIMARS на границу с ДНР

ВСУ перебросили несколько установок РСЗО HIMARS на границу с ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 сентября силами российской противовоздушной обороны было сбито 149 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушная атака была отражена над территориями 13 субъектов. Наибольшее количество дронов сбито в Ростовской (40 единиц) и Саратовской (27 единиц) областях.