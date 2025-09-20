«Меня это дико злит!»: Шнуров высмеял ноющих коллег-артистов

Жалобы артистов на тяжёлую работу вызывают у музыканта и фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова раздражение. По его мнению, труд артистов не сравнится с работой шахтёров и прочих профессий.

«Когда артисты начинают говорить, что им тяжело, меня это дико крайне злит. Потому что тяжело работать в шахте в Норильске. Вот это тяжело. А в костюме два часа постоять, ну что это?» — сказал он ТАСС.