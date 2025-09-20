«Меня это дико злит!»: Шнуров высмеял ноющих коллег-артистов
Сергей Шнуров признался, что его злят жалобы артистов на тяжёлый труд
Жалобы артистов на тяжёлую работу вызывают у музыканта и фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова раздражение. По его мнению, труд артистов не сравнится с работой шахтёров и прочих профессий.
«Когда артисты начинают говорить, что им тяжело, меня это дико крайне злит. Потому что тяжело работать в шахте в Норильске. Вот это тяжело. А в костюме два часа постоять, ну что это?» — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров продлил исключительные права на товарный знак «Ленинград» ещё на десять лет. Теперь правообладание действует до 3 декабря 2035 года и охватывает девять категорий по международной классификации товаров и услуг, включая печатную продукцию, одежду, косметику, менеджмент в сфере творческого бизнеса и организацию концертов.