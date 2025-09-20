Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 сентября, 09:57

Взрывы прогремели в Сумской области Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Взрывы прогремели в Сумах и области на севере Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Как уточняется в материале, в этом и ряде других областей Украины, действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о характере атаки и возможных последствиях выясняются.

Зеленский сделал выбор: Армия России готовит мощнейший удар по больному месту Украины
Ранее Life.ru сообщал, что в Киевской области прогремела очередная серия взрывов, особенно громко было вблизи города Бровары. Он находится в семи километрах от украинской столицы. В регионе была слышна воздушная тревога.

Александра Мышляева
