Взрывы прогремели в Сумской области Украины

Взрывы прогремели в Сумах и области на севере Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Как уточняется в материале, в этом и ряде других областей Украины, действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о характере атаки и возможных последствиях выясняются.