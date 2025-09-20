Взрывы прогремели в Сумской области Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Взрывы прогремели в Сумах и области на севере Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».
Как уточняется в материале, в этом и ряде других областей Украины, действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о характере атаки и возможных последствиях выясняются.
Ранее Life.ru сообщал, что в Киевской области прогремела очередная серия взрывов, особенно громко было вблизи города Бровары. Он находится в семи километрах от украинской столицы. В регионе была слышна воздушная тревога.