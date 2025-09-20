Число отказов россиянам во въезде в Мексику выросло на 5%

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас подтвердил увеличение числа отказов во въезде для российских граждан. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Обеспокоенность США по поводу миграционных проблем вызвала определённую реакцию, направленную на то, чтобы службы миграционного контроля Мексики обращали внимание на людей, которые потенциально могут попытаться проникнуть на территорию США», — объяснил дипломат.

По словам посла, количество отказов россиянам увеличилось примерно на 5%, что является частью общей тенденции. Для некоторых стран Кавказа этот показатель достигает 20%, а для латиноамериканских государств — 8-9%.

Ситуация усугубляется резким снижением туристического потока из России: с 91 тысячи в год (два года назад) до 34 тысяч в прошлом году. Основными причинами стали удорожание перелётов через третьи страны и ужесточение контроля со стороны Turkish Airlines в Стамбуле. Дипломат выразил надежду на нормализацию ситуации после возможного возобновления прямых рейсов и мирных переговоров между Россией и Украиной.