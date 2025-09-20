На Украине похвастались гигантским подводным дроном

На Украине публике представили новый подводный дрон-камикадзе «Толока» длиной двенадцать метров, способный преодолевать до двух тысяч километров. Сообщает об этом издание «Страна.ua».

Аппарат, который может нести до пяти тонн взрывчатых веществ, был продемонстрирован на стадионе во Львове в рамках презентации целой линейки морских беспилотных систем.

В материале издания уточняется, что производитель разработал несколько модификаций таких дронов — их длина варьируется от четырёх до двенадцати метров. Самый крупный из показанных образцов, по заявлению создателей, предназначен для выполнения дистанционных миссий и способен преодолевать значительные расстояния.